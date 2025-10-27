3 detenidos en Tarragona por transportar 525 plantas de marihuana en 2 furgonetas

Una furgoneta con plantas de marihuana en su interior interceptada en un control policial - MOSSOS

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 personas en Tarragona al interceptarles en un control 525 plantas de marihuana que presuntamente transportaban en 2 furgonetas desde un cultivo del Baix Camp, y que tenían un valor aproximado en el mercado ilícito de 100.000 euros, informan en un comunicado este lunes.

Los hechos sucedieron cerca de las 04.30 horas en un control en el punto kilométrico de la carretera N-340 dirección Altafulla (Tarragona), y los agentes detuvieron a dos furgonetas con un "fuerte olor a marihuana" de su interior.

Finalmente, está previsto que los arrestados --uno de los cuales con seis antecedentes policiales-- pasen a disposición judicial este lunes.