9 detenidos por la venta de mercancía falsa en Salou (Tarragona) y Lloret de Mar (Girona)

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

TARRAGONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 9 personas en Salou (Tarragona) y Lloret de Mar (Girona) como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial por la venta de mercancía falsa, han informado los agentes en un comunicado este viernes.

La investigación en Tarragona empezó a raíz de la denuncia de algunas marcas contra 4 establecimientos por la sospecha de que se usaban como punto de almacenamiento de mercancía falsificada, y finalizó con la detención de 6 personas y la incautación de 2.416 artículos falsos, como camisetas de fútbol o bolsos.

El procedimiento en Girona fue muy parecido, con la investigación de 5 establecimientos, donde se encontraron 2.887 artículos falsificados y se detuvo a los 3 responsables.