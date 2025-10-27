Detienen a una pareja en las fiestas de Girona el sábado por hurtar 5 móviles de alta gama

GIRONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Equadra detuvieron la noche de este sábado en Girona a una pareja, una mujer de 29 años y un hombre de 36, como presuntos autores de un delito de hurto de cinco móviles de alta gama en la zona de barracas de las fiestas de Sant Narcís.

La policía recibió el aviso de que se habían hurtado varios móviles y fue a la zona, donde localizó a la pareja con actitud sospechosa, informa Mossos en un comunicado este lunes.

Durante el cacheo al hombre le encontraron cinco móviles, uno en el bolsillo del pantalón, dos más escondidos en la cintura y otros dos ocultos en la zona de los genitales, y también se le localizaron tres tarjetas de crédito y 350 euros en efectivo.

Las víctimas recuperaron los teléfonos móviles de alta gama, valorados entre 700 y 1.000 euros y las tarjetas de crédito sustraídas.

Los detenidos, ella con antecedentes previos por los mismos delitos, pasaron el pasado 26 de octubre a disposición del juzgado de guardia de Girona.