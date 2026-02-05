Dexeus Mujer reconstruye el clítoris a 163 víctimas de ablación desde 2007 en toda España

El doctor Pere Barri durante una intervención - DEXEUS

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Dexeus Mujer ha reconstruido el clítoris a 163 mujeres víctimas de la ablación desde el inicio del Programa de reconstrucción genital post ablación, que ofrece de forma gratuita desde 2007 en toda España, informa en un comunicado este jueves.

Por el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, este viernes, recuerda que este programa cuenta con el apoyo del Hospital Universitario Dexeus y se dirige a mujeres víctimas de ablación en su país y que residen en España, aunque en algunos casos también atiende a pacientes que viven en otros países.

Desde su inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025, el equipo médico ha visitado a 238 pacientes y ha practicado la reconstrucción a 163 mujeres, de las que 96 viven en Catalunya y representan el 59% del total: por ciudades y su provincia, 55 residían en Barcelona, 28 en Girona, 12 en Lleida y 1 en Tarragona.

El programa está liderado por Pere Barri, que fue el primer médico que realizó esta intervención en España, y su puesta en marcha fue una iniciativa "pionera" en el país, que ha contribuido a dar visibilidad a esta situación.

Por países de origen, un 21% han nacido en España, un 23% en Senegal, un 17% en Gambia y un 9% de Mali; el resto proceden de otros países africanos, como Costa de Marfil (5%), Guinea (4%), Guinea-Bissau (4%), Nigeria (3%), Burkina Faso (2%), Ghana (2%), Etiopía (2%) y, "en menor proporción", Sudán, Kenia y Egipto.

Barri explica que la intervención de reconstrucción genital post ablación dura unos 45 minutos y su objetivo es restituir anatómicamente el clítoris y otros órganos afectados, así como recuperar su aspecto y capacidad sensitiva, "algo que se consigue en más del 75% de los casos".