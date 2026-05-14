El DFactory Barcelona, Premio a una de las Mejores Zonas de Innovación del Mundo

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué - CZFB

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El DFactory Barcelona ha recibido el Premio a una de las Mejores Zonas de Innovación del Mundo, en el marco del 12 Congreso Mundial de Zonas Francas, organizado por la World Free Zones Organization, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicado este jueves.

El encuentro ha reunido a líderes internacionales para debatir sobre el futuro del comercio, la industria y la inversión global, y han estado presentes el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué.

Ambos "han participado activamente" en el encuentro y han puesto en valor el modelo de transformación impulsado, que han dicho que está basado en la generación de ecosistemas de innovación, el impulso de la industria 4.0 y la colaboración público-privada como motor de competitividad.

Navarro ha mostrado su orgullo por recibir el premio, ya que ha dicho que "quiere destacar el cambio de paradigma en el modelo industrial que supone DFactory, pasando de la gestión de suelo a la activación de un ecosistema de innovación".

Sorigué ha añadido que "cuando concentras talento, industria y tecnología en un mismo ecosistema, como es el caso del DFactory Barcelona, puedes acelerar la validación de soluciones y reducir el tiempo entre la idea y su aplicación real".