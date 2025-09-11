Entidades independentistas llaman a desobedecer si se aplica el fallo del TSJC del catalán

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La entidades independentistas organizadoras de la manifestación de la Diada, entre las cuales ANC y Òmnium Cultural, han llamado este jueves a desobedecer si se aplica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el catalán en las aulas.

"Si el Estado y sus tribunales quieren imponernos esta sentencia desobedezcamos en las aulas, desobedezcamos en la calle y en las instituciones porque ningún juez nos debe decir en qué lengua tenemos que hablar ni qué lengua tenemos que tener. ¡Ningún juez!", ha exclamado el presidente de la ANC, Lluís Llach, responsable de leer el manifiesto acordado entre las entidades independentistas.

Entre gritos de 'ahora y siempre escuela en catalán' por parte de los asistentes, ha exigido a las instituciones que no permitan que "la obsesión de una juez dinamite" la escuela catalana, pese a admitir que no tienen muchas esperanzas al respecto.

