Díaz (PSC) defiende subir sueldos y regular la vivienda como "apuesta racional" para la igualdad

La diputada del PSC en el Parlament Elena Díaz interviene durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha defendido que aumentar los sueldos y garantizar el acceso a la vivienda es una "apuesta racional" para fortalecer la economía de Catalunya y de sus ciudadanos, porque son, a su parecer, los dos elementos que bloquean en este momento la movilidad social.

En el pleno monográfico sobre el ascensor social en Catalunya, ha afirmado que en los últimos años se han normalizado formas de precariedad de miles de trabajadores, y que ello es una injusticia social y, a la vez, una anomalía económica: "Unos salarios bajos no sólo empobrecen a quienes lo sufre, debilitan la demanda interna, frenan el crecimiento y limitan las oportunidades de futuro"

En este sentido, ha sostenido que la mejora de los salarios y de las pensiones no es una "concesión ideológica", y ha defendido que tanto las políticas del Gobierno como las del Govern de los últimos años permiten reforzar los derechos laborales y reducir la temporalidad.

Sobre vivienda, ha dicho que en Catalunya, "igual que en muchos otros países" del entorno, condiciona la vida de las personas, y que, en las condiciones actuales, no se pueden pedir esfuerzos a los jóvenes para emanciparse, aunque el Govern, ha insistido, ha empezado a trabajar para que se revierta esta situación.

Por todo ello, ha abogado por políticas que refuercen el estado del bienestar, y apartarse de discursos que buscan soluciones fáciles a problemas complejos, en sus palabras, y de los que "presentan la fiscalidad progresiva como una carga injusta.