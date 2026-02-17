Díaz (PSC) tacha de "oportunismo político" las propuestas para prohibir el burka y el niqab

La portavoz del grupo de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz - EUROPA PRESS

Defiende que "el país no se ha parado" durante la baja médica de Illa BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha tachado de "oportunismo político" las propuestas de algunos partidos para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos y ha añadido que su grupo no presentará ninguna iniciativa al respecto.

"Con estas iniciativas buscan seguramente mucho más la confrontación entre personas y, como decía, esta oportunidad política que no proteger los derechos de las mujeres", ha expresado en rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

Díaz ha defendido que "ni al PSC ni al PSOE se les puede cuestionar nunca cual ha sido su visión sobre la libertad y los derechos de las mujeres".

También se ha referido al regreso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, después de su baja médica y ha puesto en valor el trabajo del Govern durante estas semanas: "El país no se ha parado, el Govern ha seguido trabajando con rigor y responsabilidad, garantizando la estabilidad institucional y avanzando en las prioridades marcadas", ha asegurado.

SERVICIOS PÚBLICOS

"Tenemos un presidente y un Govern plenamente dedicados a reforzar los servicios públicos y reducir las desigualdades existentes, como por ejemplo la principal ahora mismo en nuestro país, que es el acceso al mercado de la vivienda", ha remarcado.

Por otra parte, ha celebrado que en el pleno de la próxima semana en el Parlament se celebre el debate final sobre el proyecto de ley para el aumento de la tasa turística y la singularidad de Aran (Lleida).