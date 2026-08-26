La diferencia entre ingresos empresariales y laborales se incrementa un 69,84% en 4 años, según UGT

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Con los beneficios del IBEX-35 se podría dar una paga de 1.300 euros a todos los trabajadores BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha asegurado que la diferencia entre los ingresos netos empresariales de las pymes y los de los trabajadores catalanes se ha incrementado en un 69,84% en 2025 respecto a 2021, y ha pasado de una diferencia media de 7.178,71 euros a una distancia de 12.192,33.

"El crecimiento de la masa salarial tendría que haber sido el mismo que el crecimiento de los beneficios", ha afirmado el secretario de Política Sindical de UGT de Catalunya, Oscar Riu, este miércoles en una rueda de prensa para presentar el estudio 'Més beneficis, més desigualtat?", elaborado en base a datos de la Enquesta de Condicions de Vida del Idescat.

Estos datos suponen que el incremento de los ingresos netos de las empresas entre 2021 y 2025 haya sido del 33,6% y que el de los asalariados haya sido del 20,6%.

El salario medio de los empresarios, categoría que el estudio da a los autónomos con a partir de 1 trabajador a cargo y a las pymes, fue de unos 36.301 euros netos en 2025 en contraposición a los 27.177 de 2021, mientras que los asalariados cobraron de media unos 24.109 euros netos ante los 19.998 registrados en 2021.

Los resultados no incorporan el impacto de los grandes beneficios de las empresas cotizadas ni de las grandes corporaciones, hecho que provoca que "la diferencia real entre las rentas empresariales y salariales sea aún superior", según la organización sindical.

ACTIVIDADES CON MÁS DIFERENCIA

Las diferencias más elevadas entre los ingresos empresariales y salariales sin descontar la inflación se concentran en actividades culturales, inmobiliarias, administrativas y profesionales: en el caso de las actividades artísticas, la diferencia salarial entre empresarios y trabajadores es de 3,2 veces; distancia de 2,5 veces en el caso de las actividades administrativas y de 2,2 veces en las inmobiliarias.

Además, UGT de Catalunya ha apuntado que el crecimiento de la masa salarial ha sido "10 puntos más bajo que el volumen de negocio de las empresas, que ha crecido casi un 50%".

"Las cláusulas de revisión salarial están cada vez más en cuestión, por ejemplo en el sector del metal", ha dicho Riu, que ha pedido generalizar estas cláusulas al conjunto de la negociación colectiva al ser "una herramienta eficaz para proteger a las personas trabajadoras ante episodios de elevada inflación".

"Nos gustaría que los empresarios de nuestro país hablaran de esto y no solo del absentismo", ha añadido.

EMPRESAS COTIZADAS

Pese a que la Enquesta de Condicions de Vida no aporta datos sobre las empresas cotizadas, Riu ha destacado los beneficios de las compañías del IBEX-35 superaron los 10.000 millones en 2025 y ha propuesto dimensionar "simbólicamente" lo que se podría hacer con esos recursos.

Con la mitad de las ganancias, el sindicato propone abonar una paga extraordinaria de unos 1.300 euros a las 3,8 millones de personas ocupadas en Catalunya en el primer semestre del 2026; y destinar los 5.000 millones restantes a R+D+I, innovación productiva y mejora de la competitividad empresarial.

El secretario de Política Sindical ha señalado en este sentido que "no hacen falta salarios más bajos" para incrementar la productividad, sino que hace falta aumentar la inversión en R+D+I.

MENOS PESO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

Los resultados del informe muestran que el peso del consumo familiar en el PIB se ha reducido en los últimos 25 años, y ha pasado de representar el 56% al 49%.

Esto genera una "economía mucho más frágil al debilitar mucho el principal motor de la demanda interna", según UGT de Catalunya.