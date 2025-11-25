Los dimisionarios de la Federación de Barcelona de ERC alertan de una vulneración de estatutos

Archivo - La presidenta de ERC Barcelona, Creu Camacho, y el secretario general, Miquel Colomé, tras el 72 congreso de ERC Barcelona, el 27 de abril de 2025 en Barcelona (Catalunya, España) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dimisionarios de la Federación de Barcelona de ERC han alertado de que la decisión de la actual dirección y la Ejecutiva Nacional para que la actual permanente siga provisionalmente en forma de gestora hasta celebrar un nuevo congreso supone una vulneración de los estatutos.

"Esta fórmula es un nuevo intento de aplazar y postergar la votación, negando el derecho de la militancia a elegir democráticamente a sus representantes", sostienen en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press este martes.

Consideran textualmente que no es de consenso la decisión de imponer una comisión gestora formada por una Permanente que ha perdido más de dos tercios de su composición, y lamentan que la Federación de Barcelona se haya "convertido en una mera gestoría" sin criterio político propio.

"Es necesario que la militancia decida y por eso queremos una fecha clara y a corto plazo para votar una nueva Permanente Regional", han finalizado el escrito.

En un comunicado este martes por la mañana, la Federación ha anunciado que la fecha de celebración del Congreso para la renovación de la Ejecutiva de Barcelona la anunciará su dirección "los próximos días".