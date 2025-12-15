Dimite el alcalde de Alcanar (Tarragona) por la carga "física y mental" de las lluvias torrenciales

TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcanar (Tarragona), Joan Roig (ERC), ha publicado una carta este domingo por la noche en la comunica su dimisión por "la huella física y mental" que le ha dejado la gestión de las últimas lluvias torrenciales en la localidad.

En la misiva, recogida por Europa Press este lunes, Roig ha explicado que los últimos cinco episodios de lluvias tan devastadores "han generado una carga ingente de trabajo y responsabilidades más allá de los límites de la alcaldía" y que, ha dicho, no puede seguir asumiendo.

"Desde la honestidad con la ciudadanía y con uno mismo, la alcaldía se tiene que ejercer con plenas capacidades y dedicación. Cuando esto no es posible, es necesario dar un paso al lado. Por eso, os comunico la decisión de dejar el cargo de alcalde", ha sostenido.

El hasta ahora alcalde del municipio ha asegurado que se va "tranquilo y seguro de que el equipo de gobierno tiene la experiencia y el compromiso para encarar esta etapa de transformación, y ha anunciado que inicia una nueva etapa profesional como profesor interino en un instituto del área de Barcelona.

Roig, que ya había renunciado a su sueldo hace una semana, era alcalde de Alcanar desde 2018 por ERC, ha gobernado siempre con mayoría absoluta y ha tenido que gestionar las lluvias torrenciales que se han producido durante todo su mandato.