Dimite Eduard Rivas como jefe de Gabinete de Illa "por decisión propia" y le sustituye Xavier Amor

Archivo - Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran, Xavier Amor, será el nuevo jefe de Gabinete del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en sustitución de Eduard Rivas, que ha dimitido "por decisión propia", según la Conselleria de Presidencia.

Amor (Pineda de Mar, Barcelona, 1975), que será nombrado jefe de Gabinete este martes en el Consell Executiu, fue alcalde de Pineda 17 años, entre 2013 y 2024, y previamente 8 años concejal.

También presidió la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) entre 2013 y 2019, y fue miembro de la Comisión de Consumo y Comercio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entre 2011 y 2015.

Amor es graduado en Administración y Dirección de Empresas y ha cursado estudios de Comercio y Gobernanza del Sector Público.

INVESTIGACIÓN A RIVAS

A finales de abril de este 2026, Illa ratificó su confianza en Rivas después de que trascendiera que se le investigaba por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona), y defendió mantenerle en el puesto.

Illa ha agradecido a Rivas el "compromiso y los servicios prestados".