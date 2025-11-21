Dimiten 8 de los 13 miembros de la dirección de la Federación de Barcelona de ERC

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

8 de los 13 miembros de la dirección permanente de la Federación de ERC en Barcelona han dimitido entre este jueves y este viernes, ha podido saber Europa Press.

Lo han hecho el secretario general de la federación, Miquel Colomé; las vicesecretarias Agnès Russinyol y Sheila Vidal; el vicesecretario Max Zañartu; los secretarios Nil Font, Quim Bosch y Esther Martín, y la presidenta de la Asamblea de Barcelona, Rosa Suriñach.

A raíz de las dimisiones, ERC deberá convocar en el plazo de un mes un nuevo congreso para sustituir a los miembros que han renunciado.

CREU CAMACHO

La presidenta de la Federación de Barcelona de ERC, Creu Camacho, ha explicado en un comunicado este viernes que envió este jueves por la noche una carta a la militancia lamentando la decisión de sus compañeros.

"Queremos agradecer el trabajo que durante estos meses han llevado a cabo para construir un proyecto republicano ganador en la capital del país con el horizonte de ser una fuerza principal en las próximas elecciones municipales de 2027", expresó en la carta.

Camacho ha expresado su "compromiso" de trabajar para todo el mundo y dejar atrás las "dinámicas disruptivas".

También afirma que el futuro de ERC en Barcelona "tiene que construirse sobre los cimientos del objetivo común de ser una organización fuerte, protagonista y relevante en la capital, superando viejas discrepancias y mirando hacia el futuro con unidad y ambición".