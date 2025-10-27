La Diputación de Barcelona abre un nuevo espacio expositivo en la Mola para reforzar el patrimonio

La Diputación de Barcelona presenta el nuevo espacio expositivo en el conjunto de la Mola. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha abierto este lunes un nuevo espacio expositivo en la antigua hospedería del conjunto monumental de la Mola orientado a "conservar los valores naturales, históricos, paisajísticos y culturales" del lugar.

En un comunicado, el organismo ha explicado que la actuación incorpora una sala mirador con una exposición sobre el monasterio de Sant Llorenç del Munt, un espacio de cobijo con confort térmico pasivo y una recepción con panel informativo del Parque Natural de Sant Llorenç de Munt y L'Obac, ampliando así el espacio a visitar.

El acto de presentación ha contado con la participación del diputado de Espacios Naturales, Xesco Gomar; el alcalde de Matadepera, Guillem Montagut; y la directora del Parque de Sant Llorenç del Munt y l'Obac, Sònia Llobet.

Gomar ha señalado que la Mola es un espacio abierto a la ciudadanía y que su objetivo es "preservar el entorno natural para el disfrute de todo el mundo".

Por su parte, Montagut ha destacado el buen entendimiento entre administraciones en el proyecto, mientras que Llobet ha remarcado la importancia de ofrecer una visita de "calidad y de dar valor al patrimonio cultural".

PLAN DE FUTURO

Las actuaciones se enmarcan en el plan de futuro sostenible de la Mola de la Diputación para incorporar criterios de protección del patrimonio para que se cataloguen como Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

Además, la institución ha redactado proyectos para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del recinto, ya que no dispone de conexión a la red eléctrica, de agua corriente ni de saneamiento.