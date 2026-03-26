La Diputación de Barcelona se adhiere a la Declaración de Glasgow contra las emisiones del turismo

Pleno de la Diputación de Barcelona este jueves. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado este jueves adherirse a la Declaración de Glasgow sobre la acción climática en el turismo, sumándose así al compromiso para "reducir a la mitad las emisiones derivadas del sector turístico" antes de 2030.

Con este paso, la Diputación deberá presentar su propio plan de acción climática antes de los próximos 12 meses con el que calculará la huella de carbono del sector en las comarcas de Barcelona y definirá indicadores de seguimiento.

Para hacerlo, destinará 30.000 euros a la elaboración y seguimiento de las acciones del plan durante el primer año de implantación y se desplegará a través del proyecto Life Tour 4 Clima, cofinanciado por la UE, y que cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros.