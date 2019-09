La Diputación de Barcelona aprueba una moción para volver a colgar el lazo amarillo

Actualizado 26/09/2019 15:02:34 CET

Pleno de la Diputación de Barcelona - EUROPA PRESS

ERC critica que el pacto de Gobierno de PSC y JxCat "nace inútil" para defender los valores del lazo

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado este jueves una moción de JxCat a favor de reincorporar el lazo amarillo por los presos independentistas en la fachada de la sede de la corporación supramunicipal.

La iniciativa se ha aprobado con los votos de JxCat, ERC y los comuns, mientras que los grupos del PSC, Cs y el PP han votado en contra, y TxT se ha abstenido.

Fuentes de la Diputación han informado de que el símbolo no se colgará de forma automática, sino que depende de lo que establezca un dictamen de la Secretaría General de la Diputación, que será después de las elecciones generales del 10 de noviembre.

La Diputación retiró en julio el lazo amarillo, una decisión que depende de su Presidencia, de la socialista Núria Marín, y se aplicó después de que se aprobara el cartapacio que fijaba la organización de su equipo, con vicepresidencias de PSC y JxCat.

El diputado de JxCat Joan Carles Garcia ha asegurado que el símbolo no es exclusivamente independentista, sino que está a favor de la libertad de los "presos políticos" y la libertad de expresión.

También ha asegurado que JxCat defiende el diálogo frente a la vía judicial, un "camino desproporcionado que no tendría que haber empezado nunca", ha dicho.

Ha añadido que su objetivo es que allí donde JxCat tiene representación haya la evidencia de que hay una "situación anormal" en un país democrático.

EL LAZO Y EL PACTO DE PSC Y JXCAT

El portavoz de ERC en el pleno, Dionís Guiteras, ha apoyado la moción pero ha reprochado textualmente a JxCat que no hiciera los deberes en relación a los símbolos en la Diputación, y ha criticado: "No puede ser que nos pongan el problema en el pleno de la Diputación porque ahora quieren lavarse la cara ante votantes que no han entendido" el pacto con el PSC.

Ha considerado que el lazo representa una forma transversal de entender los derechos humanos y que el Gobierno de la Diputación con PSC y JxCat "nace inútil e incapaz de defender los mínimos valores que representa" este símbolo.

También ha avisado a JxCat de que, si el lazo no vuelve a estar en la fachada de la Diputación después del 11 de noviembre --tras el periodo de las elecciones generales-- , no tendrán "legitimidad" para volver a pedirlo en la Diputación ni en ninguna otra institución, según ha expresado.

El portavoz de los comuns, Jonatan Fornés, ha recordado que JxCat registró la moción en julio tras la retirada del lazo y ha asegurado que parece que esta cuestión fue irrelevante en el pacto de gobierno, "o quizás importaban más los juegos de poder que las convicciones".

Ha apoyado la iniciativa porque para los comuns el lazo es un símbolo del "derecho a la presunción de inocencia, la libertad y el libre ejercicio de los derechos políticos", ha pedido la libertad de los independentistas presos así como un referéndum y un diálogo sin limitaciones.

"SÍMBOLOS INCLUSIVOS"

La diputada socialista Pilar Díaz ha mostrado "máximo respeto" a la ideología y símbolos de los demás, pero ha defendido que las instituciones deben tener símbolos inclusivos.

Ha afirmado que un símbolo es de todos cuando, se piense lo que se piense, representa a todos los ciudadanos, y ha manifestado que no es el caso del lazo amarillo.

El portavoz de Cs en el pleno, Salvador Tovar, ha señalado que la colocación del lazo en el anterior mandato fue un "acto individual de alguien que considera que la Diputación es suya" porque no se siguió ningún procedimiento ni hubo acto administrativo, según él.

También ha advertido a Marín de que la aprobación de la moción "es un torpedo que lanza su socio a la línea de flotación de su Presidencia", y ha reiterado la voluntad de Cs tenderle la mano para que reconsidere sus pactos.

El presidente del PP en la Diputación, Xavier García Albiol, ha criticado a JxCat por sacar el debate del ámbito del enfrentamiento político y llevarlo al "campo de los sentimientos", y que la situación de los presos empezó cuando se saltaron la legalidad, según ha dicho.

También ha asegurado que el lazo amarillo es partidista y que colgarlo implica "utilizar las instituciones públicas, que son de todos los ciudadanos de Catalunya, sean o no sean independentistas, a favor de una idea".

La presidenta de TxT en la Diputación, Lluïsa Melgares, ha considerado que la Junta de Gobierno se tendría que poner de acuerdo en esta materia y no "escenificar" en el pleno.