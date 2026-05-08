La Diputación de Barcelona y Cohabitac acuerdan impulsar vivienda social en la provincia

Badia y Trilla firman el convenio. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona y la Coordinadora de Fundacions d'Habitatge Social de Catalunya (Cohabitac) han firmado un convenio este viernes para contribuir a aumentar la vivienda social en los municipios de la provincia, informa la corporación en un comunicado.

La firma la han formalizado la diputada de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana, Gemma Badia, y la presidenta de la entidad, Carme Trilla, en lo que será un contrato de 4 años prorrogables.

Así, el documento establece el "compromiso de las dos partes para organizar actividades sobre transferencia de conocimiento e intercambio de experiencias en vivienda asequible, divulgar información y conocimiento especializados, promover formación específica y establecer canales de comunicación para compartir información de interés".