La Diputación de Barcelona comparte su modelo de mercados locales con una delegación iberoamericana

La delegación durante su visita al Mercado de Sant Carles de Granollers (Barcelona). - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha recibido a una delegación iberoamericana interesada en conocer su modelo de mercados en el marco de la iniciativa 'Mercados Municipales Resilientes e Innovadores para la Reactivación Económica Local', según ha informado la corporación en un comunicado este viernes.

El programa, organizado conjuntamente con la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), ha reunido a cerca de una treintena de responsables políticos, directivos y personal técnico de gobiernos locales de diversos países de América Latina y de España vinculados a la gestión y activación de estos equipamientos.

Ha explicado que la misión tiene como objetivo conocer experiencias innovadoras y modelos de gestión que "refuercen el papel de los mercados como instrumentos de desarrollo económico local, cohesión social y revitalización urbana", además de favorecer el intercambio de conocimiento entre administraciones.

Durante las sesiones de trabajo se ha destacado la función de estos espacios como motores económicos y servicios públicos de proximidad, y se han abordado retos como la modernización, la digitalización, la sostenibilidad, la profesionalización de la gestión y la colaboración institucional.

Asimismo, la visita ha incluido recorridos técnicos por equipamientos de referencia de la provincia para conocer sobre el terreno diferentes modelos de gestión, entre los que figuran los mercados de Sant Antoni y la Boqueria, en Barcelona, así como el Mercat de Sant Carles y el mercado de venta no sedentaria de Granollers.