La Diputación de Barcelona destina 1,3 millones a 87 ADF para equipos de prevención de incendios

La nueva cisterna adquirida para las ADF. - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha concedido 1,3 millones de euros en ayudas a 87 Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de la provincia para la renovación y mejora de sus equipos de prevención y primera intervención ante los incendios forestales.

La convocatoria ha cubierto al 67% de las ADF del territorio y para el diputado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal, Jordi Fàbrega, estas ayudas son "clave para dar apoyo a la prevención y extinción", informa la corporación en un comunicado este viernes.

El diputado ha recordado que el 67% del territorio catalán es masa forestal y que no se puede "vivir de espaldas al bosque", ya que existe un sector primario que, a su parecer, es clave para garantizar la supervivencia del país.

En cuanto a la distribución de las ayudas, la convocatoria ha financiado la adquisición de 21 vehículos nuevos, 65 ayudas para mjoeras en vehículos, 83 kits de extinción y 15 mejoras en cisternas y kits de extinción, además de 51 ADF que han adquirido material de prevención y extinción.

Las mejoras se han presentado en un acto en el Parque de Bomberos de Manresa (Barcelona) en el que también ha participado la Diputación de Lleida y la delegada del Govern en la Catalunya Central, que también ha contribuido económicamente a la renovación de vehículos y cisternas.