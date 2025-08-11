La Diputación de Barcelona entrega a 133 municipios planos de delimitación para prevenir incendios

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado a 133 municipios sus planos de delimitación para prevenir incendios, que identifican las urbanizaciones, núcleos de población y edificios que están obligados a tener una franja perimetral de protección de 25 metros.

Según indica en un comunicado este lunes, con la entrega de estos últimos recursos la Diputación ya ha elaborado 264 planos de delimitación desde 2018, que representan el 85% de los ayuntamientos de la demarcación.

En su momento, la Diputación hizo una apuesta decidida por esta iniciativa, ampliando el alcance del recurso y ofreciendo a todos los consistorios de la provincia la posibilidad de solicitarlo, con independencia de su número de habitantes.