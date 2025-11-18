La Diputación de Barcelona estrena la Fase 1 de la Via Blava Anoia, que conecta 5 municipios

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha dado inicio este martes la Fase 1 de la Via Blava Anoia, un tramo de 19 kilómetros que conecta los municipios de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí y la Pobla de Claramunt (Barcelona).

Se trata del primer recorrido completo del proyecto 'Vies Blaves Barcelona' que, una vez terminado, permitirá recorrer "más de 250 kilómetros a pie o en bicicleta siguiendo el cauce del Llobregat y los afluentes del Anoia y el Cardener", informa la Diputación en un comunicado.

"Es un proyecto trascendente y trascendental, ya que nos ayudará a recuperar, paso a paso, nuestro ríos para disfrutarlos y ponerlos en valor", ha afirmado Moret.

Ha añadido que la iniciativa permite ofrecer una "diversidad cultural, natural, deportiva y turística" a los visitantes y con recorridos accesibles y sostenibles.

La primera fase tiene un presupuesto de 5,8 millones de euros, 4,5 de los cuales aportados por los fondos Next Generation, y la fase 2 comenzará en Martorell y conectará 46 kilómetros con el final del primer tramo, en La Torre de Claramunt, pasando por Capellades, Vallbona d'Anoia, Cabrera d'Anoia, Piera, Sant Sadurní d'Anoia, Subirats, Gelida, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes y Martorell.