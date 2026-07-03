La Diputación de Barcelona estrena una visita virtual 360º al conjunto monumental de Olèrdola

Visita virtual al conjunto monumental de Olèrdola - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona ha publicado una nueva visita virtual 360º dedicada al conjunto monumental de Olèrdola y a su entorno natural, que permite descubrir el espacio desde cualquier lugar.

La propuesta ofrece un recorrido inmersivo por uno de los espacios patrimoniales más relevantes de la comarca, con más de 4.000 años de historia, que incluye elementos destacados como la muralla y la gran cisterna romana, explica la Diputación en un comunicado este viernes.

A lo largo del recorrido, que se suma al de Sant Miquel del Fai, el castillo de Montesquiu y las cuevas de Mura, entre otros, los usuarios podrán encontrar documentos explicativos, descripciones de los principales elementos y galerías de imágenes históricas.