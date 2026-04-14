La Diputación de Barcelona impulsa el Archivo General en Línea, que recoge más de 200 años de historia

Partido entre el Barça y el Europa en el antiguo campo de la Sagrada Familia en 1917. - FREDERIC JUANDÓ ALEGRET - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha lanzado este martes su Archivo General en Línea, un nuevo portal web que muestra en abierto más de 200 años de historia de la institución y de toda Catalunya a través de textos, fotos, mapas, planos y documentos audiovisuales y sonoras.

El fondo, que está ubicado en la calle Mejía Lequerica 1, ha publicado 150.000 registros documentales, 60.000 de los cuales con documentos digitales, y la previsión es llegar a los 400.000 registros a finales de año, 200.000 con documentación digital asociada, y seguir avanzando en el proceso, informa la Diputación en un comunicado.

Ha destacado que, entre los documentos disponibles, hay una fotografía de la recepción al presidente Josep Tarradellas en 1977, la de un partido entre el Europa y el Barça de 1917 y el expediente de depuración franquista de Rosa Sensat del 1939.