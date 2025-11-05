La Diputación de Barcelona lanza 30 becas para que jóvenes trabajen en la administración local

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha creado 30 becas para jóvenes con el objetivo de promover que los recién graduados desarrollen su carrera profesional en la administración pública y así afrontar el relevo generacional.

Según indica en un comunicado, los candidatos deberán superar una formación presencial y selectiva de 25 horas a la semana entre enero y abril de 2026, en los que serán remunerados con 1.200 euros mensuales, y al superarla accederán a una bolsa de trabajo para realizar diferentes tareas administrativas consistorios de hasta 1.000 habitantes.

La convocatoria está dirigida a graduados en derecho, economía y ciencias políticas, con el C1 de catalán y carné de conducir tipo B, y estará abierta hasta el próximo 2 de diciembre en la Sede Electrónica de la Diputación de Barcelona.