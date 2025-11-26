La Diputación de Barcelona llama a apostar por comercio de proximidad en Black Friday y Cyber Monday

Archivo - Una clienta en una tienda de ropa, a 17 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha recomendado tener un presupuesto cerrado, apostar por el comercio de proximidad y tener cuidado con el 'phishing' en las compras en línea durante el Black Friday y el Cyber Monday, que se celebran este viernes 28 de noviembre y el próximo lunes 1 de diciembre, respectivamente.

En un comunicado este miércoles, la Diputación ha recordado que al lado de los precios rebajados siempre tiene que figurar el precio original o el porcentaje de la rebaja, y ha aconsejado leer la letra pequeña por si se aplican condiciones especiales en la oferta.

También ha apuntado que si se compran regalos de Navidad, hay que tener en cuenta el plazo de devolución, y ha recomendado utilizar tarjetas prepago, de crédito o PayPal para hacer pagos, así como, después de las compras, guardar los tickets.