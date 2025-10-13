La Diputación de Barcelona prueba NaviLens en Sant Miquel del Fai para guiar a personas ciegas

Presentación de los códigos NaviLens en Sant Miquel del Fai (Barcelona). - SUSANNA GINESTA - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha puesto en marcha una prueba piloto en Sant Miquel del Fai que utiliza códigos del sistema NaviLens para ofrecer audiodescripciones a las personas ciegas o con discapacidad visual.

El nuevo servicio se ha presentado este lunes en el municipio y se suma a otros recursos como los paneles en Braille, las cuerdas y guías táctiles para garantizar una visita "más autónoma y accesible", ha informado la Diputación en un comunicado.

Para la prueba piloto, han colocado 17 códigos NaviLens distribuidos a lo largo del recorrido de interés natural y patrimonial del recinto.

El diputado del Área de Espacaios Natruales, Xesco Gomar, ha destacado que "se trata de un paso pionero en el conjunto de la Xarxa de Parcs Naturals para garantizar que toda la ciudadanía pueda visitar y disfrutar plenamente de nuestros espacios naturales".

Por su parte, el director de Sant Miquel del Fai, Lluís Martínez, ha incidido en que con este recurso ofrecen "una visita totalmente accesible para todo el mundo".