La Diputación de Barcelona refuerza las inspecciones para prevenir intoxicaciones alimenticias

Inspección alimenticia en un establecimiento - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud Pública de la Diputación de Barcelona reforzará las inspecciones en los establecimientos para prevenir intoxicaciones alimenticias durante el verano, ha informado el consorcio en un comunicado este miércoles.

Este servicio permite que 138 municipios barceloneses con menos de 10.000 habitantes, cada uno de ellos con un profesional de referencia, puedan cubrir una competencia obligatoria como es la seguridad alimenticia, y se pone especial atención en mantener la cadena del frío, los procesos de descongelación y el control de plagas.

Hasta finales del mes de julio se realizaron 25 inspecciones en chiringuitos de playa (3 más que el año pasado) y 20 en bares de piscinas (6 más que en 2025), aunque también han continuado las inspecciones de toda clase de establecimientos minoristas de alimentación, como carnicerías o pescaderías, entre otros.

En cuanto a la cadena de frío, lo más analizado es la descongelación y el enfriamiento de los alimentos; el registro de las temperaturas de la cocina y el buen estado de la maquinaria de trabajo, aunque en términos generales también se inspecciona el estado de los aceites para freír; la higiene de los espacios o la trazabilidad de los productos.

En el caso de detectar deficiencias, se indican las medidas correctoras a aplicar, pero dependiendo de su gravedad pueden derivar en el comiso de los alimentos en mal estado o en sanciones.