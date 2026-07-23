La Diputación de Barcelona refuerza la videoprotección del espacio público en 134 municipios

Archivo - Varias personas caminan por las calles de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha aprobado el Programa específico de videoprotección, que refuerza la capacidad de 134 municipios para planificar, implantar y gestionar sistemas de captación de imágenes en la vía pública, ha informado en un comunicado este jueves.

Este sistema, en el que no se incluye a la ciudad de Barcelona, quiere dar respuesta a la evolución de los usos del espacio público, al aumento de la movilidad de personas y vehículos, y a la concentración de actividades en los entornos urbanos.

Entre sus contribuciones, puede ayudar a mejorar la seguridad del tráfico, proteger espacios municipales, prevenir incidencias y facilitar la intervención de los cuerpos de seguridad.

Con un presupuesto de 2 millones de euros y una asignación mínima de 4.000 por municipio, el programa incluye 2 líneas de apoyo: la que financia los estudios de ingeniería y alquiler de sistemas de videoprotección, y la que está relacionada con el suministro e instalación de los puntos de captación de imágenes.

La implantación de estos sistemas cumplirá con la normativa aplicable, especialmente en materia de la protección de datos personales y la garantía de derechos de la ciudadanía.