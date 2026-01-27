La Diputación de Girona pide la dimisión de Puente y Paneque por el "caos ferroviario" de Rodalies

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

El pleno de la Diputación de Girona ha aprobado este martes una moción de la CUP en la que pide la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, por el "caos ferroviario" de Rodalies.

La propuesta, que ha contado con el apoyo de Junts y ERC y los votos en contra del PSC y los diputados independientes, constata la "negligencia año tras año" que existe cuando las inversiones prometidas por el Gobierno no se ejecutan, y critica el traspaso de Rodalies que, a su juicio, solo sirve para echar balones fuera con promesas vacías.

Asimismo, destaca que "las comarcas gerundenses sufren de manera especialmente grave la falta de mantenimiento, la obsolescencia de la red y la precariedad de las instalaciones", una situación que, consideran, compromete la seguridad de usuarios y trabajadores.