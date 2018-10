Los diputados suspendidos por Llarena han dejado de cobrar desde el 13 de julio

Publicado 24/07/2018 14:01:51 CET

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados que fueron suspendidos de cargo público por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejaron de percibir su sueldo como parlamentarios de la Cámara catalana el pasado 13 de julio, ha explicado la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Artadi ha expuesto que esta decisión ha sido comunicada por la 'oïdora de comptes' de la Cámara catalana y se aplicó el 13 de julio porque fue el día en que el Parlament recibió la notificación del auto del Supremo en que se comunicaba oficialmente la suspensión de cargo público.

La portavoz ha explicado que aceptan la situación, pero que no esto no significa que "no se intente revertir legalmente", y ha asegurado que la decisión es de la Mesa del Parlament --el órgano rector de la Cámara-- y no del Govern.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)