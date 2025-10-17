El director de 'Viernes 13' Sean S.Cunningham, premiado en el Festival de Sitges

El director de cine Sean S. Cunningham posa en el photocall durante el Festival de Sitges, a 17 de octubre de 2025, en Sitges, Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

SITGES (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El director y guionista estadounidense Sean S.Cunningham, creador de 'Viernes 13', ha recibido la tarde de este viernes el Premio Máquina del Tiempo del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.

Al recibirlo, el realizador ha asegurado que es un honor recibir un galardón de un festival "maravilloso" como el de Sitges, y ha agradecido a los fans el apoyo incondicional a sus películas y a la franquicia de 'Viernes 13', que cumple 45 años.

Además de dirigir la primera parte, fue productor de alguna de las secuelas de 'Viernes 13', en su carrera ha dirigido 'La gran revancha' y 'Profundidad seis' y ha producido 'La última casa a la izquierda', debut en la dirección de Wes Craven, y 'House, una casa alucinante', de Steve Miner.