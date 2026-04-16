La diseñadora y pintora Pilar Villuendas gana el premio ADG Laus de Honor 2026

Villuendas retratada por Colita. - COLITA - ADG-FAD

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Diseño Gráfico y Comunicación Visual (ADG-FAD) ha otorgado el premio ADG Laus de Honor 2026 a la diseñadora gráfica y pintora Pilar Villuendas.

Villuendas es una pionera del diseño activista "que anticipó una manera de entender el diseño como práctica crítica y comprometida", informa la ADG-FAD en un comunicado de este jueves.

A lo largo de los años ha demostrado "una constante preocupación por la consideración del diseño como herramienta de mejora de la sociedad en proyectos con un marcado carácter social", y siempre ha estado muy implicada en el ámbito sociocultural y la defensa de la mujer.