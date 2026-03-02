El distrito de Les Corts de Barcelona protagonizará la Capital Mundial de la Arquitectura en marzo

Actividad de la Capital Mundial de la Arquitectura de Barcelona 2026 - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Les Corts de Barcelona protagonizará las actividades que se realizarán en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura, que la ciudad ejerce este 2026, a lo largo del mes de marzo, explica el Ayuntamiento en un comunicado este lunes.

Entre las propuestas que acogerá están el espectáculo 'So i Espai', un concierto de piano en la parroquia de Santa Maria Reina, la ruta Jane's Walk, inspirada en la urbanista Jane Jacobs, y la ruta sensorial 'Tanca els ulls i escolta les Corts'.

Durante la Capitalidad Mundial de la Arquitectura, cada mes un distrito de la ciudad se convertirá en protagonista con el objetivo de incidir la riqueza y diversidad de los diferentes barrios de la ciudad a través de diversas actividades.

8M

El paso de la Capitalidad por Les Corts coincidirá con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, por lo que la programación incorpora actividades en todos los distritos con un hilo conductor alrededor de la perspectiva de género.

En concreto, destacan la mesa redonda 'Concebir los espacios públicos desde la perspectiva de género' en el Institut Francès de Barcelona o el taller 'Recorridos y cartografías feministas entre lo urbano y lo urbanístico' de FemCol·lectiva.

PROGRAMACIÓN DIVERSA

Durante el mes, el resto de distritos de la ciudad seguirán acogiendo actividades sobre la arquitectura, en el marco de una programació diversa con exposiciones, debates, conferencias, rutas y visitas guiadas.

Destacan la exposición 'Barcelona=(Diversitat+Intensitat)xComplexitat' en la antigua editorial Gustavo Gili, la 'Mostra d'Arquitectura Catalana. L'ofici mutant' en el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), el encuentro 'Escoles d'avui. Escoles de demà' o el inicio el ciclo de conferencias 'Novíssims'.

En lo que se refiere a las rutas y visitas guiadas, este marzo figuran 'Las entrañas de la ciudad: las alcantarillas' e 'Internet tour: paseo por las infraestructuras invisibles', dedicado a descubrir los puntos por donde circula la red de la ciudad.