La DO Montsant prevé recuperar su media de producción en la vendimia de este año

TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las bodegas de la Denominación de Origen (DO) Montsant prevén recuperar su media de producción en la vendimia de este año, que ya ha empezado mayoritariamente en las bodegas de la zona sur, donde la vendimia es más primeriza, informa la DO en un comunicado este martes.

El Consejo Regulador ha registrado cerca de 750.000 kilos vendimiados, y prevé una producción final que se aproxime a su media histórica, que suele estar en torno a los 7 millones de kilos.

La DO ha afirmado que esta recuperación de la producción es fruto de las lluvias caídas a lo largo del otoño de 2024 y de esta primavera y a las temperaturas del verano que, pese a las dos oleadas de calor, no han sido excesivamente altas.

La presidenta de la DO Montsant, Pilar Just, espera "una vendimia excepcional", si el tiempo acompaña a lo largo de las próximas semanas, aunque la DO alerta de que el verano vuelve a ser muy seco en el territorio.

Por eso, el Consejo Regulador ha instado a las instituciones a continuar trabajando en las infraestructuras que "deben garantizar el suministro de agua en la comarca, tanto para la población como para el riego".