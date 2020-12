Dobrowolski, sobre su entrada en casa de Mainat: "Tengo derecho porque no hay divorcio"

Ángela Dobrowolski, sobre el asalto en la casa de Mainat: "Es el domicilio familiar y tengo derecho porque no hay divorcio"

Ángela Dobrowolski, sobre el asalto en la casa de Mainat: "Es el domicilio familiar y tengo derecho porque no hay divorcio" - PROGRAMA DE ANA ROSA

La esposa del productor asegura que quiere "encontrar una solución civilizada"

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La esposa del productor de televisión Josep Maria Mainat, Ángela Dobrowolski, se ha manifestado sobre su presunto asalto en la casa familiar de Canet de Mar (Barcelona), y ha asegurado: "Es el domicilio familiar y tengo derecho porque no hay divorcio".

Según unas declaraciones en Telecinco recogidas por Europa Press, Dobrowolski ha manifestado este miércoles que su entrada en la vivienda "se puede interpretar de muchas formas", y ha recalcado que no estaba ocupando ninguna casa porque es un sitio donde vivía cada día con Josep Maria Mainat pero que se cambió la llave.

La mujer ha asegurado que Mainat la dejaba fuera de casa muchas veces y así fue como empezó a escalar, y que la noche que entraron en la vivienda de Canet de Mar entraron escalando "porque es lo que estaba acostumbrada a hacer".

"No hay una división oficial todavía, yo estaba en la calle, mi marido me ha desahuciado de la vivienda familiar sin utilizarla y es una interpretación mía tomar posesión y tengo mi derecho porque todavía no hay divorcio ni sentencia", ha argumentado.

ORDEN DE ALEJAMIENTO

Dobrowolski también ha explicado que desde el principio le extendió la mano un millón de veces, "para encontrar una solución civilizada y él se lo lleva a una posición de bloqueo y de 'no me da la gana".

Ha indicado que se está recurriendo la orden de alejamiento porque, según ella, Mainat solo ha pedido la orden porque no le han gustado las personas que eligió de compañía en el inicio del proceso de separación "y por eso ha separado a una madre y sus hijos", y ha asegurado que Mainat solo piensa en él y que está haciendo daño a unos niños.

Ángela Dobrowolski ha manifestado que ella está tranquila porque es inocente pero que Mainat "es capaz de llegar hasta la prisión", y ha asegurado que ella está dispuesta a ceder hasta donde le permita su dignidad porque solo pide una solución digna.

DENUNCIAS CRUZADAS

La mañana de este miércoles, Ángela Dobrowolski estaba citada para declarar como investigada y como denunciante por malos tratos por los supuestos hechos ocurridos el pasado 8 y 20 de agosto, ante el Juzgado de Violencia Doméstica 5 de Barcelona, y la ha acompañado su abogado, Juan Carlos Galbán.

Dobrowolski ha explicado a Europa Press que el pasado 8 de agosto denunció a Josep Maria Mainat porque supuestamente el productor de televisión y exmiembro de la Trinca le impedía ver a sus hijos y le quiso limitar y prohibir el acceso a sus hijos, y ha explicado que ese día para impedírselo Mainat recurrió a la violencia con empujones, y los Mossos la instaron a marcharse y le dijeron que a la mañana siguiente los podría recoger.

Según asegura, cuando llegó la mañana siguiente a la casa, se encontró con la cerradura cambiada y la casa abandonada y que Josep Maria Mainat y todos los contactos que tenían en común no le contestaban el teléfono o la tenían bloqueada.

El pasado 20 de agosto fue Josep Maria Mainat quien la denunció por una presunta agresión, y asegura que "eso fue uno de los acontecimientos más amargos de esta historia, fue una madre desesperada intentando llegar a sus hijos".