Docentes se concentran ante la sede de la Generalitat en Girona este jueves - USTEC

GIRONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 8.000 docentes de la provincia de Girona, según el sindicato Ustec·Stes, se han concentrado este jueves ante la sede de la Generalitat en Girona en el tercer día de huelga en el sector, que este jueves es territorializada en Girona y la Catalunya central.

Los concentrados han hecho cánticos a favor de la bajada de ratios y el aumento de recursos para la Educación.

Este mismo jueves reunían la mesa sectorial sindicatos mayoritarios y departamento en la sede de la Conselleria de Educación de Barcelona, una reunión que ha acabado sin acuerdo.