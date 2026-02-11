Los docentes cortan la C-55 en Manresa (Barcelona) y la C-31 en Verges (Girona) a las 9.30 horas

Corte de los docentes en la N-II en Tordera (Girona) - SINDICATOS DOCENTES

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los docentes cortan la C-55 en Manresa (Barcelona) y la C-31 en Verges (Girona), además de la N-141c en Moià y la salida a Figueres (Girona) de la AP-7, sobre las 9.30 horas de este miércoles durante la jornada de huelga reivindicada por los sindicatos, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los sindicatos han cortado hasta 10 vías de la red vial catalana de Barcelona, Girona y Tarragona, entre ellas la Ronda Litoral en la salida 22 de la Vila Olímpica, la C-32 en Mataró, la C-55 en Manresa, la C-58 en Sant Quirze, la C-25 y la C-17 en Gurb (Barcelona), la N-II en Vilamalla (Girona), la C-37 en Valls (Tarragona).

Los cortes están reivindicados por sindicatos de docentes, quienes reivindican mejoras salariales, la recuperación del poder adquisitivo, la ampliación de las plantillas de docentes y menores ratios, entre otros.