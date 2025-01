DocentsCAT reclama a Educació recuperar tres horas a la semana de Lengua Catalana en Bachillerato

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de profesores de Lengua y Literatura Catalana DocentsCAT ha reclamado a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat recuperar las tres horas a la semana de Lengua Catalana en Bachillerato, ante los cambios en el currículo de esta etapa.

En declaraciones a Europa Press este martes, la portavoz, Gemma Gómez, ha asegurado que con el decreto de 2008 "ya se perdió una hora", ya que antes de esa normativa eran tres horas a la semana y, con ella, se quedaron en dos, y piden recuperar la hora que falta.

También han solicitado que el departamento vele por la inmersión lingüística y que "no se quede en papel mojado", ya que, según ella, los niños que no saben catalán no tienen suficiente con la clase de catalán, porque necesitan practicarlo de forma activa.

Estos docentes han pedido que en la ESO haya optativas que sirvan para despertar vocaciones en el ámbito de la lengua y la literatura: "En la ESO tenemos a todo el grupo y hay que hacer algo muy generalista, no podemos hacer una cosa demasiado atractiva que pueda despertar vocaciones".

Gómez ha recordado que el año pasado presentaron un decálogo en el que detallaban cuáles son sus "mínimos" para la materia de Lengua Catalana y Literatura, en el que ya pedían prestigiar esta disciplina, y ha señalado que en diciembre pidieron una reunión con la Conselleria pero que no tuvieron respuesta.