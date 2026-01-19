El DOGC publica el encargo de despacho de Illa en el conseller Dalmau por su ingreso hospitalario

Archivo - El president de la Generalitat, Savador Illa (d), y el conseller de la Presidència, Albert Dalmau (i), en una imagen de archivo en el Parlament. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado este lunes el decreto por el que se determina que el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, asumirá las funciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con motivo de su ingreso hospitalario.

Según consta en el decreto, firmado por el propio Illa, ejercerá la suplencia "desde el día 19 de enero de 2026 hasta que perdure el motivo de la ausencia".

Illa se encuentra ingresado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona desde el sábado por la tarde y permanecerá hospitalizado previsiblemente unas 2 semanas, y se somete a pruebas para determinar el origen de la dolencia que padece, según explicó el domingo el equipo médico que le atiende.

Atendió a urgencias en una ambulancia por dolor tras perder fuerza en algunos músculos de las piernas, y se han descartado patologías vasculares, tumorales y medulares e ictus con las pruebas practicadas.

Según la ley sobre la presidencia del Govern, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del presidente, la suplencia recae en el consejero primero o el vicepresidente, de existir el cargo, o en el conseller que el presidente determine (como ha sido el caso) y, en caso de no poder determinarse, el que ocupe "el primer puesto en el orden de prelación protocolaria".

Será Dalmau el que encabece este martes la reunión del Consell Executiu, que se celebraraán como habitualmente, y según informó él mismo, la agenda de Illa se delegará en los consellers y el Govern seguirá "funcionando correctamente, con normalidad".