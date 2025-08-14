Dos carriles cortados en la A-2 en Castellbisbal (Barcelona) por el choque de dos camiones - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La A-2 en Castellbisbal (Barcelona) en sentido Barcelona tiene dos carriles cortados por el choque de dos camiones este jueves sobre las 9.40 horas.

A raíz del accidente, se registran 2,5 kilómetros de colas y se han activado 7 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 3 dotaciones del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informado el Servei català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los trabajos de los Bombers han servido para excarcelar a uno de los conductores cuyas piernas habían quedado atrapadas y el SEM ha afirmado que el herido ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital de Martorell (Barcelona).