Dos centros de Barcelona y Canarias impulsan el primer programa de telecirugía robótica de Europa

El doctor Alberto Breda con la consola en Fundació Puigvert - GUA-UROINTEC/FUNDACIÓ PUIGVERT

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Puigvert de Barcelona y el Hospital San Roque de Las Palmas de Gran Canaria han impulsado el primer programa clínico estructurado de telecirugía robótica de Europa, que permite realizar cirugías desde la capital catalana a pacientes de urología que se encuentran a más de 2.500 kilómetros de distancia.

Así lo ha explicado a Europa Press el líder clínico del programa, Alberto Breda, que es también presidente de la Sección de Cirugía Robótica de la Sociedad Europea de Urología (ERUS), subdirector del Servicio de Urología y jefe de la Unidad de Urología Oncológica de la Fundació Puigvert.

Ha destacado que hasta ahora había habido casos aislados de telecirugía robótica, como la que realizó él mismo en Pekín (China) desde Burdeos (Francia) en 2024, pero que es la primera vez en Europa que se pone en marcha un programa para realizarlas de forma rutinaria y sistemática.

CONEXIÓN BARCELONA-LAS PALMAS

Para realizar una de las telecirugías, Breda se sienta en su consola en la Fundación Puigvert, en Barcelona, y mirando a través de los binóculos y con las manos en los 'joysticks', mueve los brazos del robot para operar a un paciente que yace en un quirófano del Hospital San Roque, en Canarias.

Para garantizar el éxito de la operación, cuenta con un equipo de su confianza en Las Palmas, encabezado por el director del grupo urológico GUA-Urointec, Pablo Juárez, que debe intervenir en el caso de que haya un imprevisto.

El sistema cuenta con un cable de Internet exclusivo que conecta directamente la fundación con San Roque, garantizando una latencia --un retraso-- de 35 milisegundos, muy por debajo de los 200 que podrían comprometer la precisión de la intervención.

DESCENTRALIZAR LA ESPECIALIDAD

El cirujano empezó a idear un programa de estas características en septiembre de 2024, y a lo largo de este tiempo ha buscado las instituciones adecuadas para el programa, configurando los equipos y trabajando en el marco legal que posibilitaría el programa.

Se fijó en Canarias por su ubicación geográfica remota, al tratarse de unas islas: "Si puedo llegar ahí, puedo llegar a cualquier sitio".

Para Breda, un programa así permite que pacientes zonas remotas o con menos recursos sanitarios accedan a los especialistas que necesitan, rompiendo la disparidad de recursos: "En cierta forma, estamos descentralizando la superespecialidad".

10 PACIENTES YA OPERADOS

Durante las 3 primeras semanas de febrero, Breda ha realizado, desde Barcelona y en tiempo real, un total de 10 intervenciones urológicas de distinta complejidad a pacientes que se encontraban en Canarias.

"Es algo que he creado yo, que ha salido de mi cabeza y mis manos y de fines de semana dedicados a montar esto. Me siento muy orgulloso de haber podido concebir un programa como este y trasladarlo a la práctica común", afirma el cirujano.

Ha explicado que han tenido una "gran respuesta" por parte de los pacientes, que han confiando plenamente en él y el equipo de Juárez, y prevé seguir operando de esta forma durante las próximas semanas.

ARTICULAR REDES ASISTENCIALES

Breda ha remarcado el potencial "increíble" de escalabilidad que tiene un sistema así, y ha afirmado que, si bien hasta ahora ellos lo usan en urología, perfectamente se podría abrir a cualquier disciplina que use cirugía robótica.

Para implementarse en más hospitales, los responsables deberán trabajar en la seguridad de la red, de los pacientes y de los cirujanos; en la certificación médica; en las barreras legales y administrativas, y en quién asume qué gastos.

Sin embargo, insiste en que este tipo de programas podría expandirse a nivel catalán, español y europeo, y es cuestión de que las administraciones demuestren interés; él, por su parte, asegura que ya está en contacto con las autoridades a nivel europeo para tratar de implementar "el potencial de escalabilidad" que quiere darle.