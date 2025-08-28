Dos detenidos de un grupo que perforaba vehículos para robar su combustible en Mollerussa (Lleida)

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 21 y 39 años, que formaban parte de un grupo organizado que perforaba el depósito de vehículos estacionados en la calle en Mollerussa (Lleida) para robar su combustible, informa este jueves el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación se inició a mediados de julio tras conocerse diversos robos, y la primera detención se hizo el pasado 9 de agosto, tras detectar en la localidad un vehículo con 3 ocupantes "en actitud sospechosa".

En esta primera identificación y detención, se decomisaron también un taladro eléctrico conectado a una batería externa, garrafas y guantes, entre otros objetos

Tras esta primera detención, se determinó que los otros dos ocupantes del vehículo formaban parte del grupo, uno de los cuales fue detenido el 21 de agosto, mientras que al otro le busca la policía.

Habrían cometido 4 delitos de robo con fuerza, entre julio y agosto, en esta localidad.

El método para la sustracción consistía en perforar con un taladro eléctrico la parte baja del depósito para, en unos pocos minutos, robar el combustible.

El método ocasiona perjuicios económicos "mucho más altos" que el valor de la gasolina robada, así como daños relevantes en los vehículos y genera peligro de incendios.