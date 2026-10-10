Dos detenidos y un herido leve en un narcoasalto en una urbanización de Maspujols (Tarragona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas por un presunto narcoasalto en una plantación de marihuana en una urbanización de Maspujols (Tarragona) este viernes por la noche, en el que una persona ha resultado herida leve.

El incidente se registró a las 21.57 horas de este viernes y los agentes han intervenido armas de fuego, han informado fuentes conocedoras.

La investigación se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones.