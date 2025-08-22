Dos detenidos en Mollerussa (Lleida) por presuntamente forzar 4 coches y robar en su interior

Archivo - Foto de archivo de unas esposas - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policia Local de Mollerussa (Lleida), detuvieron este jueves a dos hombres de 20 y 35 años por presuntamente forzar 4 coches y robar lo que había en su interior.

Tras ser alertados de que unos individuos estaban intentando abrir varios vehículos estacionados en un parking de la calle Indústria de la localidad, los agentes identificaron a dos personas, indica la policía catalana en un comunicado este viernes.

Los sospechosos llevaban herramientas como tenazas, destornilladores y llaves inglesas, y tras comprobar los delitos procedieron les detuvieron y próximamente pasarán a disposición judicial, si bien los Mossos no descartan más detenciones.