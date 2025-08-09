Drets Socials completa 830 actuaciones en accesibilidad con más de 14 millones de fondos europeos

Archivo - La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha completado 830 actuaciones de accesibilidad en toda Catalunya con una inversión de más de 14 millones de euros con fondos Next Generation EU, informa este sábado en un comunicado.

Son actuaciones en 3 grandes ámbitos, uno de los cuales son las entidades sociales: se han hecho 111 proyectos con 1.310.950 euros, mejorando la accesibilidad en servicios y equipaciones gestionadas por entidades del tercer sector.

Otro ámbito ha sido la propia Generalitat, con 190 acciones en servicios públicos e infraestructuras propias, con una inversión de 9.084.133 euros.

Respecto al ámbito local, 75 ayuntamientos han hecho 529 acciones con 3.632.671 euros para adaptar espacios y servicios municipales tanto en accesibilidad física como comunicativa (señalización visual y táctil, bucles magnéticos, material sobre lectura fácil y apoyo digital accesible).

El departamento que dirige Mònica Martínez Bravo está gestionando más de 400 millones de fondos europeos, no solo para accesibilidad, sino también para construir y remodelar equipaciones; proyectos tecnológicos de atención a las personas; proyectos tecnológicos para gestionar servicios sociales; innovación en servicios sociales; e infancia, adolescencia e instalaciones juveniles.