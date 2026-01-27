Duch afirma que la incorporación de Catalunya en Unesco y ONU Turismo reconoce su "papel singular"

El conseller de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en una atención a los medios en el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado este martes que la incorporación de Catalunya como miembro asociado a la Unesco y ONU Turismo es una forma de reconocer la especificidad y excepcionalidad de Catalunya y su "papel singular a nivel internacional".

Según el conseller, el acuerdo supone un "hito histórico para la acción exterior" de la Generalitat y de Catalunya, y da cumplimiento a los compromisos con ERC y Junts para las investiduras del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respectivamente.

Tras esta incorporación, Catalunya participará en los trabajos, reuniones y conferencias de estos organismos, y podrá representar los intereses catalanes en estas organizaciones, con "todos los derechos que puede tener un miembro de pleno derecho", a excepción del voto, puesto que el posicionamiento será el del estado al que Catalunya representa, es decir, España.

ESTATUS "INÉDITO"

"Este estatus de miembro asociado es un estatus inédito en el caso de Catalunya, nunca antes conseguido y, por tanto, consideramos que es un salto adelante muy importante", ha destacado Duch.

Ha detallado que en el caso de la Unesco, tan solo la región de Flandes (Bélgica) cuenta actualmente con este estatus, y que regiones como el Quebec (Canadá) tienen un estatus similar al que tendrá temporalmente Catalunya hasta la ratificación final del estatus, que será superior.

En el caso de ONU Turismo, hay otras regiones, principalmente antiguas colonias de países europeos, y también "alguna región con personalidad propia en temas turísticos", como el caso de Madeira (Portugal).

"CONSENSO POLÍTICO"

La ratificación del estatus de miembro asociado se hará en las próximas asambleas generales de ambas organizaciones, aunque el Govern pretende nombrar a los representantes de la Generalitat "en un periodo muy corto, hablamos de días o máximo de semanas", que en el caso de la Unesco será una persona delegada en la representación permanente de España en París (Francia)

El Ejecutivo buscará "un cierto consenso político" en el nombre de este representante, y que el escogido sea una persona capaz de representar a la sociedad civil organizada y a las entidades que han trabajado de cerca en los temas que aborda la UNESCO: educación, ciencia y cultura.