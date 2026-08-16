Duch anuncia un decreto para "armonizar" y consolidar las delegaciones en el exterior este año

Jaume Duch en la entrevista - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO

BARCELONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha anunciado que a finales de año aprobarán un decreto para "armonizar" y consolidar la red de delegaciones en el exterior para que tengan el mismo estatuto jurídico y para que todo el personal funcione bajo las mismas reglas, entre otras cuestiones.

En una entrevista de Europa Press, ha concretado que el texto está a información pública y llega después de que la Sindicatura de Cuentas advirtiera al Govern por la gestión de las delegaciones en 2020-2024, "carencias" que ya detectaron al inicio de la legislatura y que ya habían empezado a corregir, ha asegurado.

Según Duch, es un trabajo que prácticamente han culminado y que rematarán con la aprobación del decreto que "pone negro sobre blanco una parte de las reformas ya hechas y completarlas de manera que, por ejemplo, las personas que trabajan en las delegaciones sean personal de la Generalitat".

"Una parte muy importante de esta armonización ya está hecha. Ya hay una dirección general, unos planes de trabajo, un seguimiento presupuestario común y único para todas las delegaciones y un nuevo sistema de selección de los delegados", ha explicado.

También hicieron un trabajo de reorganización interna de algunas delegaciones que implicó decidir dónde abrir nuevas, si debían cerrar alguna o cuáles necesitaban cambiar de ubicación.

Para Duch, el decreto permitirá que estas sedes sean más eficaces, hagan mejor su trabajo y puedan alinearse con las prioridades y el enfoque del Govern, además de darles seguridad jurídica y un marco común en su funcionamiento.

ESTATUTO COMÚN

En su opinión, es necesario que tengan un estatuto común más allá de las especificidades que pueda tener cada una, porque "no es lo mismo abrir una en un país de la UE que en un país fuera de Europa".

Esta base común pone orden al crecimiento en diferentes fases que ha tenido esta red, "en diferentes gobiernos y con poca continuidad de los consellers en el Departamento, que ha tenido 7 consellers en 10 años", lo que Duch considera que no ayuda a implementar reformas a medio y largo plazo.

SELECTIVOS

Consciente de que la Generalitat no puede tener presencia en todas partes, ha defendido ser "muy selectivos y de identificar" los lugares donde deben intensificar la presencia, la proyección económica internacional y otros ámbitos como la cultura, la educación, el turismo o la ciencia.

Sin embargo, cree que ahora no es momento de plantearse si deben tener más sedes, porque lo importante debe ser que las existentes cubran "de manera efectiva y eficaz todos los países que están bajo su mandato".

"La prioridad debe ser, como mínimo para estos dos años que quedan hasta el final de la legislatura, sacar todo el potencial de las delegaciones que ya existen o que se están abriendo", ha concluido.

CHINA, CANADÁ Y JORDANIA

Sobre las ya anunciadas en China, Canadá y Jordania, es optimista de que puedan abrirse este año, sin descartar que alguna se posponga a 2027, y también que puedan establecer la delegación del Govern en el Norte de África en Marruecos, en vez de Túnez.

En paralelo, trabajan con la previsión de abrir esta legislatura una delegación en África Meridional y Oriental, que se ubicaría en Kenya, entre otras prioridades.