Duch asegura que la única manera de afrontar los aranceles es "fortalecer la UE"

Reivindica el papel de los 'think tank' para tomar "decisiones informadas" en política exterior

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado que la única manera de afrontar esta situación de los aranceles es "fortalecer la UE y desarrollar políticas que permitan defender el sistema democrático", y ha señalado que será un camino difícil pero el único que se puede tomar, en sus palabras.

Así se ha pronunciado en la clausura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East' organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes en Barcelona, junto con el presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director del Cidob, Pol Morillas.

Duch ha recordado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró este viernes que el Govern "asumirá sus responsabilidades" con respecto a los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, de un 20% en el caso de los países de la UE.

Ha avisado de que los conflictos armados han convertido el mundo en un lugar más peligroso, y también ha alertado sobre el cambio de paradigma que está suponiendo "la crisis de los principios fundamentales la ley internacional y el multilateralismo, la drástica reducción de la cooperación y ayuda humanitaria de EE.UU. y los obstáculos impuestos en el libre comercio entre países".

DECISIONES INFORMADAS

Ha reivindicado el papel de los 'think tank', los centros de investigación y los expertos para tomar decisiones informadas en política exterior: "Deben ayudar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a diseñar políticas que generen un impacto positivo".

"La paz no es un concepto abstracto, es una construcción colectiva que requiere de conocimiento, compromiso y sobre todo, voluntad política", ha asegurado el conseller, que ha lamentado que a menudo la política exterior se basa en percepciones, reacciones inmediatas o incluso prejuicios, textualmente.

Ha puesto en valor espacios de diálogo como esta jornada, que considera "particularmente relevante en el actual contexto de escalada del conflicto, incertidumbre, y en algunos casos falta de voluntad para buscar soluciones y traer la paz".

SOLUCIONES RÁPIDAS

"No podemos abordar los conflictos sin entender sus raíces profundas, sus causas, orígenes y consecuencias. Demasiado a menudo se han aplicado soluciones rápidas a problemas con profundas raíces históricas, sociales y económicas", ha avisado, y ha lamentado que se han visto recientemente muchos ejemplos de esto.

Duch ha sostenido que también hace falta humildad para tomar decisiones y considera que la política exterior se debe basar en el conocimiento riguroso y la voluntad de escuchar y aprender antes de actuar: "Cuando creemos que tenemos todas las respuestas y la verdad absoluta, nos arriesgamos a tomar las peores decisiones".