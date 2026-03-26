Duch defiende desde China que Europa y Asia construyan "una colaboración más sólida"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, saluda al secretario general del Foro de Boao, Zhang Jun. - GOVERN

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido desde el Foro de Boao en China que Europa y Asia construyan "una colaboración más sólida", ya que comparten preocupación sobre el futuro del mundo.

En un comunicado este jueves, el departamento ha explicado que Duch ha participado en un debate sobre el fortalecimiento de las relaciones entre ambos continentes junto a altos dirigentes y exmandatarios asiáticos y europeos, así como de representantes de entidades económicas, políticas y de cooperación regional.

La sesión se ha centrado en medidas para reforzar el sistema comercial multilateral, con la Organización Mundial del Comercio como pilar central, en un contexto internacional marcado por el proteccionismo y las guerras arancelarias.

Duch ha señalado que "el mundo ha cambiado de manera sustancial" y que a los retos globales ya existentes, como el cambio climático, se añaden cuestiones emergentes como la inteligencia artificial, la gobernanza digital, la gobernanza global y el debilitamiento del sistema de las Naciones Unidas.

Ha advertido de que, pese a que la guerra de los aranceles ha impulsado una intensificación de la cooperación europea con otras regiones, con acuerdos comerciales con India, Mercosur o Australia, "esto no es suficiente", y ha defendido la necesidad de abrir estas y otras alianzas en más ámbitos estratégicos.

Duch ha subrayado que el Govern de Catalunya mantiene una "apuesta clara" por el continente asiático, alineada con la posición del Gobierno español.

ESTRATEGIA ASIA

Ha recordado la Estrategia Asia 2025-2030 del Govern, la hoja de ruta para reforzar, diversificar y estructurar las actuaciones del Ejecutivo catalán en la región, y ha mencionado los últimos viajes de representantes del Govern a China, Japón, República de Corea o Vietnam.

"Era importante estar aquí, participar de las actividades del Foro, dar a conocer qué es Catalunya, cuáles son los intereses de Catalunya desde el punto de vista económico y comercial, desde el punto de vista de su política industrial, pero también con cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con la ciencia o con la educación", ha destacado el conseller.

También ha señalado que este tipo de foros facilitan el encuentro entre representantes políticos y empresariales y "contribuyen a abrir caminos de colaboración y a identificar plataformas comunes que faciliten una mejor entente".

El debate ha contado con la presencia del secretario general del Foro, Zhang Jun, y de altos dirigentes y exmandatarios de Europa y Asia, como la expresidenta de Filipinas Gloria Macapagal; el expresidente de Eslovenia Danilo Turk; los exprimeros ministros de Finlandia y Francia, Esko Aho y Pierre Raffarin, y el exministro de Exteriores de Indonesia, Marty Natalegawa, entre otros.

Además, han asistido representantes de entidades económicas, académicas y de cooperación regional de Asia, como el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Malasia, la Universidad Nacional de Singapur, la Asociación China de Diplomacia Pública y la Organización de Cooperación Económica.

Duch también ha participado en la sesión plenaria, presidida por el presidente de la Asamblea Popular Nacional de China y la tercera autoridad del país, Zhao Leji, con quien el presidente de la Generalitat, Salvador Illa ya se reunió en noviembre de 2024.