Duch defiende desde Nueva York que Catalunya se abra al mundo para consolidarse como "hub líder"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, en un acto durante su viaje oficial a Nueva York (Estados Unidos) - GOVERN

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido durante su viaje oficial a Nueva York (Estados Unidos) que Catalunya esté abierta al mundo, y ha reiterado la voluntad del Govern de impulsarlo para que se consolide como "hub líder" en competitividad, innovación, sostenibilidad e innovación.

Lo ha dicho en su participación en una jornada de Barcelona & Partners, una agencia de Barcelona Global para fortalecer la competitividad internacional de la ciudad, en que ha señalado que es "un compromiso plenamente alineado" con las prioridades del Gobierno de España y la Comisión Europea (CE).

"Estar abiertos al mundo nunca ha sido un eslogan, ya que forma parte de nuestra identidad, forjada por siglos de comercio, conocimiento e intercambio", ha afirmado el conseller, que ha dicho que, más allá de ser abiertos, se debe ser proactivo y crear oportunidades.

También se ha referido a la relación entre Catalunya y los Estados Unidos, que ha calificado de profunda y multifacética, ha advertido que "queda mucho por hacer", y ha destacado el impulso de la estrategia del Govern para atraer inversiones internacionales y sumar filiales extranjeras.

Durante su viaje oficial a la ciudad norteamericana, Duch ha asistido a la proyección en las pantallas de Times Square de un vídeo sobre Barcelona, una "acción simbólica" para mostrar la capital catalana como una metrópoli dinámica y abierta al talento, a la innovación y a la inversión.